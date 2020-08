Marvel's Avengers riceverà delle missioni in stile raid dopo il lancio (Di lunedì 3 agosto 2020) Crystal Dynamics ha svelato tonnellate di informazioni su Marvel's Avengers, dai contenuti della prossima beta al primo eroe post-lancio Hawkeye. Tuttavia, a quanto pare c'è dell'altro: il director di War Zones Philippe Therien e il game designer Lauryn Ash hanno partecipato a un AMA su Reddit per rispondere ad altre domande dei fan. Therien ha confermato che le missioni in stile raid arriveranno nel titolo "molto vicino al lancio, non si tratterà di mesi o settimane, ma stiamo decidendo la data ora"."Penso che le mostreremo in uno dei prossimi eventi, quindi spero che voi ragazzi ne abbiate un'anteprima e poi le giocheremo solo poche settimane dopo". Therien ha osservato che queste missioni possono richiedere "una o due ... Leggi su eurogamer

