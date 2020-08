L'Inter accelera per Ndombele: intesa col Tottenham, c'è un ostacolo da superare (Di lunedì 3 agosto 2020) L'Inter punta tutto su Tanguy Ndombele, centrocampista francese in uscita dal Tottenham e obiettivo dichiarato del tecnico Antonio Conte in vista della prossima stagione. Come riportato dall'emittente Tf1, è già stato fatto un enorme passo in avanti nella trattativa con il club inglese, intenzionato a dire sì alle condizioni proposte dai nerazzurri. C'è fiducia tra le parti, ma l'ostacolo più grande da superare sarà convincere in tempi brevi l'ex Lione ad accettare la destinazione milanese. Su... Leggi su 90min

mr_kubra : RT @fcin1908it: Telefoot: 'Ndombélé, l'Inter accelera: vicino l'accordo col Tottenham. E c'è l'idea di...' - - Bubu_Inter : RT @fcin1908it: Telefoot: 'Ndombélé, l'Inter accelera: vicino l'accordo col Tottenham. E c'è l'idea di...' - - fcin1908it : Telefoot: 'Ndombélé, l'Inter accelera: vicino l'accordo col Tottenham. E c'è l'idea di...' - - laziopress : CALCIOMERCATO | Kumbulla, l’Inter accelera e la Lazio perde contatto - pasqualinipatri : CALCIOMERCATO | Kumbulla, l’Inter accelera e la Lazio perde contatto -