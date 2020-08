Frank Ocean: suo fratello è morto in un incidente d'auto, aveva 18 anni (Di lunedì 3 agosto 2020) Il fratello di Frank Ocean, Ryan Breaux è morto in un violento incidente stradale in California: aveva 18 anni e il cantante gli aveva dedicato il brano Orion. Il cantante Frank Ocean è in lutto per la morte del fratello di 18 anni. Secondo alcuni portali americani Ryan Breaux è morto in un incidente automobilistico in California. Il cantante aveva dedicato al fratello minore la canzone Orion. Ryan Breaux, fratello minore di Frank Ocean, è ... Leggi su movieplayer

themusicway_mag : È morto Ryan Breaux, il fratello minore di Frank Ocean - ghafaiinej : frank ocean perde il fratello e sotto si mettono a scrivere quanto il prossimo album sarà più bello, vi odio anzi o… - toysblogit : Lutto per Frank Ocean: è morto il fratello minore in un incidente d'auto - soundsblogit : Lutto per Frank Ocean: è morto il fratello minore in un incidente d'auto - coeesion : frank ocean ha appena perso suo fratello è tutto quello che riuscite a dire è se ora uscirà l’album o che “it’s gon… -