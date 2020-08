Elisa Isoardi chiede un ballerino paziente a Ballando con le Stelle (Foto e Video) (Di lunedì 3 agosto 2020) E’ pronta e felice Elisa Isoardi di partecipare a Ballando con le Stelle, chiede energia positiva da parte di tutti e anche un ballerino molto paziente per lei (Foto). Non è l’anno televisivo che si aspettava di vivere in tv, sappiamo bene che La prova del cuoco ha chiuso le sue cucine per sempre, e per il momento Elisa Isoardi è impegnata con il reality show di Milly Carlucci. Di certo da questa esperienza la conduttrice sarà capace di tirare fuori il meglio e ne uscirà vincente in ogni caso. Lei stessa ha confidato poco fa in un Video per i suoi follower che si tratta di un’esperienza importante sotto tanti punti di vista. Non ha dubbi che non sarà ... Leggi su ultimenotizieflash

zazoomblog : Elisa Isoardi: “Ho scoperto in diretta Tv di avere un tumore maligno”. Il suo racconto - #Elisa #Isoardi:… - DonnaGlamour : Il dramma di Elisa Isoardi: “Ho scoperto di avere un tumore” - infoitcultura : Elisa Isoardi dopo il tumore alle corde vocali: come sta oggi - infoitcultura : Elisa Isoardi, parole di stima per Antonella Clerici. E le fa anche una proposta speciale - infoitcultura : Chi è Irma Sarale? Conosciamo meglio la mamma di Elisa Isoardi -