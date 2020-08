Covid, paura a Civitavecchia per i marittimi della Costa crociera positivi: uno ha girato in città (Di lunedì 3 agosto 2020) In realtà, anche se i numeri che quotidianamente il ministero della Salute comunica alla Protezione civile in fatto di nuovi contagi, non preoccupa tanto per la situazione ‘interna’ la Paese, quanto invece per la forte incidenza dei cosiddetti ‘contagi di ritorno’, o parti da cittadini extracomunitari. Ad esempio, nel grande porto laziale di Civitavecchia, attualmente vi sono due delle maxi navi da crociera della Costa, costrette all’isolamento per tre casi di contagio conclamati. Il vice sindaco Grasso: “Due marittimi filippini i positivi” Come spiega il vicesindaco della cittadina portuale, Massimiliano Grasso, “Al momento nel porto di Civitavecchia ci sono due delle cinque ... Leggi su italiasera

Zangrillo smonta la paura sul coronavirus e si schiera contro il bollettino giornaliero, accusato di mistificare la realtà. Intervistato da Luca Telese per La Verità, Alberto Zangrillo torna ...

Altri nove casi positivi al Covid-19 in Puglia e un morto, quest'ultimo in provincia di Foggia. Ancora notizie preoccupanti dal bollettino epidemiologico diramato dalla Regione Puglia e relativo alla ...

