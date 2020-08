Cobra film stasera in tv 3 agosto: cast, trama, curiosità, streaming (Di lunedì 3 agosto 2020) Cobra è il film stasera in tv lunedì 3 agosto 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Cobra film stasera in tv: cast e scheda GENERE: AvventuraANNO: 1986REGIA: George P. Cosmatoscast: Sylvester Stallone, Art La Fleur, Brigitte Nielsen, Andrew Robinson, Marco Rodriguez, David Rasche, Reni Santoni, Lee Garlington, John Harzfeld, Brian ThompsonPAESE: USADURATA: 83 MinutiCobra film stasera in tv: ... Leggi su cubemagazine

POPCORNTVit : 'Cobra', qualche curiosità sul film con Sylvester Stallone - montesanti_jose : RT @sigma_tao: la divina commedia insegna Lee fu morso dal cobra nella scena notturna è stato diffuso fake sul web riportante l'anniversari… - DivinaCommediaQ : RT @sigma_tao: la divina commedia insegna Lee fu morso dal cobra nella scena notturna è stato diffuso fake sul web riportante l'anniversari… - sigma_tao : la divina commedia insegna Lee fu morso dal cobra nella scena notturna è stato diffuso fake sul web riportante l'an… - Mikey_Claims : #StalloneActionRodsChallenge@#FilmTwitter Favorite Stallone cop film COBRA -

Ultime Notizie dalla rete : Cobra film 'Cobra', qualche curiosità sul film con Sylvester Stallone Popcorn TV News Cobra su Rete 4 e in streaming

Il film Cobra verrà trasmesso lunedì 3 agosto in prima serata su Rete 4 e in contemporanea su Mediaset Play . Cobra, trama e cast Marion Cobretti, detto Cobra, è il poliziotto dei casi impossibili, è ...

I film da vedere stasera in tv, 3 agosto

20. Risale al 2017 ed é passato pressoché inosservato nei cinema italiani il film in onda stasera sulla rete Mediaset collocata al numero venti del digitale terrestre: s'intitola "L'ultima discesa", d ...

Il film Cobra verrà trasmesso lunedì 3 agosto in prima serata su Rete 4 e in contemporanea su Mediaset Play . Cobra, trama e cast Marion Cobretti, detto Cobra, è il poliziotto dei casi impossibili, è ...20. Risale al 2017 ed é passato pressoché inosservato nei cinema italiani il film in onda stasera sulla rete Mediaset collocata al numero venti del digitale terrestre: s'intitola "L'ultima discesa", d ...