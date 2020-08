Caltanissetta, coppia litiga e lascia il cane sul balcone per 2 giorni: è in fin di vita (Di lunedì 3 agosto 2020) E’ in fin di vita il piccolo Pincher che è stato abbandonato per due giorni senza cibo e acqua sotto il sole cocente di Caltanissetta. Forse non ce la farà il cane abbandonato da due scellerati sul balcone di casa per due giorni. Il caldo torrido senza acqua nè cibo, lo hanno stremato a tal punto che i veterinari che lo hanno preso in cura non riescono a rianimarlo. Una coppia ha avuto un violento litigio al termine del quale, da quanto trapela, l’uomo è stato allontanato di casa senza se e senza ma. La donna, dopo le fasi concitate del litigio, avrebbe volontariamente lasciato l’abitazione. Ad avere la peggio in questa storia dai toni drammatici e vergognosi allo stesso tempo, è ... Leggi su chenews

