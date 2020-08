Atalanta, Gasperini: «Sogno scudetto? Penso sia un pò troppo» (Di lunedì 3 agosto 2020) Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato del Sogno scudetto nella trasmissione Radio Anch’Io Sport di Radio 1 Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha così risposto sulla possibilità di lottare per lo scudetto già nella prossima stagione durante l’intervista rilasciata nella trasmissione Radio Anch’Io Sport di Radio 1: «Parlare di scudetto per l’Atalanta Penso sia un po’ troppo. Ci sono società organizzate e un sistema tale che non consente di partire pensando a quello. Ci sono delle disparità economiche importanti. Noi dobbiamo pensare a migliorarci». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

