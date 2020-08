Al via The Blacklist 6 su Rai2, doppio episodio con Red e Liz il 3 e 4 agosto: orari e programmazione (Di lunedì 3 agosto 2020) Al via The Blacklist 6 su Rai2, sesta stagione della serie con James Spader nei panni dell'enigmatico criminale Raymond Reddington. Subito dopo Hawaii Five-0 9 e NCIS New Orleans 5, che tornano in onda anche di lunedì 3 agosto, la rete trasmetterà i primi tre episodi di The Blacklist 6 in seconda serata.La sesta stagione segna un punto cruciale nella narrazione: infatti Red svela finalmente le sue carte, chiarendo, una volta per tutte, la sua vera identità. Un colpo di scena che influenzerà anche le prossime stagioni - infatti, The Blacklist è stata rinnovato per un'ottava stagione.Si parte dal 6x01, dal titolo Dr. Hans Koehler. Red presenta alla Task Force un caso da Blacklist alla ricerca di un chirurgo plastico che crea nuove identità ... Leggi su optimagazine

Al via The Blacklist 6 su Rai2, doppio episodio con Red e Liz il 3 e 4 agosto: orari e programmazione OptiMagazine

Le accuse rivolte da Antonio Conte alla società, davanti alle tv e in conferenza stampa dopo la vittoria con l’Atalanta, sono state dirette e pesanti. E rischiano di avere un effetto dirompente: ora b ...

Cara Virginia, una lettera da Trieste per dirti maledetta te, creatura viziata

L’aristocratica androgina e la scrittrice di “Orlando”: nel 1925 iniziarono un’intensa relazione Un anno dopo, sulla via per Teheran, la nobildonna inviò all’amica parole passionali, mai scritte Non s ...

