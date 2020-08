VIDEO | Strage Bologna, antagonisti partono in corteo verso la stazione (Di domenica 2 agosto 2020) BOLOGNA – Nonostante sia stato vietato in nome delle esigenze di prevenzione anti-Covid, non manca oggi a Bologna un corteo in ricordo della strage del 2 agosto 1980 di cui oggi ricorre il 40esimo anniversario. Percorre il classico tragitto piazza Maggiore-stazione Fs. Leggi su dire

