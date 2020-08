Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2020 ore 13:30 (Di domenica 2 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 2 AGOSTO 2020 ORE 13:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. TRAFFICO AL MOMENTO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO, SI SEGNALANO DISAGI SOLO SULLA LITORANEA TRA ANZIO E LIDO DI CASTEL FUSANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; PER QUANTO RIGUARDA INVECE I LAVORI CON IMPATTO SULLA VIABILITA’, RICORDIAMO CHE SULLA CASSIA PROSEGUONO FINO AL 4 AGOSTO INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLA STRADA, DAL KM 23 E 300 AL KM 23 E 900. RIDUZIONE DI CARREGGIATA DUNQUE, LUNGO IL TRATTO, DALLE ORE 7:00 ALLE 18:00. CANTIERI ATTIVI ANCHE SULLA FLAMINIA FIN O AL 14 AGOSTO, PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL PIANO STRADALE AMMALORATO, NEL TRATTO COMPRESO TRA IL KM 25 E 628 E IL KM ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2020 ore 13:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2020 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - strumentiumani : RT @ilRomanistaweb: ??? Stadio della Roma, niente contestualità delle opere pubbliche prima dell'apertura. L'anteprima della Convenzione: il… - ilRomanistaweb : ??? Stadio della Roma, niente contestualità delle opere pubbliche prima dell'apertura. L'anteprima della Convenzione… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2020 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Coronavirus, primi due casi a Roma. Veneto: attivi protocolli di sicurezza - TGR Veneto TGR – Rai