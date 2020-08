Sean Penn ha sposato in segreto la findanzata Leila George? (Di domenica 2 agosto 2020) A quasi 60 anni, li compirà il 17 agosto,, Sean Penn avrebbe fatto il 'grande passo', il terzo, per la precisione,, sposando la fidanzata Leila George . I due fanno coppia ormai dal 2016, insieme ... Leggi su tgcom24.mediaset

FilmNewsItaly : Sean Penn si è sposato per la terza volta - eli_grandi : RT @VanityFairIt: È il terzo matrimonio dell'attore, la sua compagna ha 28 anni - suffragettecine : RT @VanityFairIt: È il terzo matrimonio dell'attore, la sua compagna ha 28 anni - VanityFairIt : È il terzo matrimonio dell'attore, la sua compagna ha 28 anni - VanityFairIt : Da quando ha rotto con Sean Penn l’attrice sudafricana non ha avuto, almeno ufficialmente, un nuovo amore -

Ultime Notizie dalla rete : Sean Penn

La notizia ancora non si diffonde a macchia d’olio in Italia ma all’estero ne stanno parlando da un po’ di ore: pare che Sean Penn si sia sposato in gran segreto con Leila George, ventottenne che – co ...L'annuncio social (poi rimosso) è stato ad opera di Irena Medavoy, moglie del produttore di "Black Swan" Mike Medavoy. Insieme al sentito messaggio dell'unione tra l'attore 59enne due volte premio Osc ...