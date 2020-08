I danni provocati dal forte temporale che si è abbattuto su Alessandria (Di domenica 2 agosto 2020) Vento fortissimo, fulmini, tuoni, pioggia e grandine. Questo scenario da tempesta tropicale è arrivato nella tarda serata di ieri in Piemonte. Il comune più colpito da questa forte ondata di maltempo (non improvvisa, era prevista nel Nord Italia) è stato quello di Alessandria, dove già nella notte è cominciata la conta dei danni. Alberi caduti per le forti sferzate di vento, alcune strutture sollevate da terra ed edifici duramente provati da quel che è accaduto nel giro di soli 20 minuti. LEGGI ANCHE > La notizia degli allagamenti in Veneto che non compare sui profili social di Salvini Per fortuna non sembrano esserci stati feriti, ma la tempesta che si è abbattuta su Alessandria (ma anche su molte altre province piemontesi) ha provocato ingenti ... Leggi su giornalettismo

Ultime Notizie dalla rete : danni provocati I danni provocati ad Alessandria dalla tempeste dell'1 agosto 2020 Radiogold Maltempo, Coldiretti: 3 grandinate al giorno in pazza estate -2-

Roma, 2 ago. (askanews) - Siamo di fronte - sottolinea la Coldiretti - alle evidenti conseguenze dei cambiamenti climatici anche in Italia dove l'eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norm ...

Maltempo: danni nell'Alessandrino, vento fino a 95 km/h

Sono una cinquantina gli interventi effettuati dei vigili del fuoco la notte scorsa dai vigili del fuoco per l'ondata di maltempo che si abbattuta sull'Alessandrino. Quelli ancora in attesa di essere ...

