Graziani attacca Conte: “Non ha vinto nulla. Alcuni allenatori pensano di essere i padroni del club” (Di domenica 2 agosto 2020) “Credo che, se ci fosse stata la necessità, l’Inter lo avrebbe difeso. Tutti questi attacchi non li ho visti. La squadra ha avuto momenti belli e altri meno. Ci sono allenatori che credono di essere padroni dei club, invece sono dei dipendenti. Facciano gli allenatori e basta. Poi dico a Conte: ‘Antonio, non hai ancora vinto nulla’. Se fossi Zhang lo chiamerei a rapporto ed esigerei delle scuse. Gli allenatori passano, l’Inter rimane”. A parlare così, ai microfoni di Sport Mediaset XXL, è Francesco Graziani. L’ex attaccante, come riportato da fcinter1908, è intervenuto in merito allo sfogo del tecnico dell’Inter Antonio ... Leggi su calcioweb.eu

