Giulia De Lellis e Damante, retroscena: via l’anello di fidanzamento, gossip (Di domenica 2 agosto 2020) Si fanno sempre più dense e plumbee le nuvole che si sono annidiate sopra la storia di Andrea Damante e Giulia De Lellis, che avevano ritrovato sintonia prima del lockdown. Da giorni si parla di una forte crisi in corso. C’è anche chi è convinto che la coppia sia già giunta in un vicolo cieco. … L'articolo Giulia De Lellis e Damante, retroscena: via l’anello di fidanzamento, gossip proviene da gossip e Tv. Leggi su gossipetv

amoikiwi : @tbhmatilde_ Maria de filippi e Maurizio Costanza o se vuoi un tocco di classe Giulia de lellis e Stefano de Martino - MondoTV241 : Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati?Ecco le ultime indiscrezioni #giuliadelellis #andreadamante… - Notiziedi_it : Giulia De Lellis commette una gaffe su Instagram (FOTO) - Novella_2000 : Giulia De Lellis commette una gaffe su Instagram (FOTO) - infoitcultura : Giulia De Lellis e Andrea Damante, nuove voci di rottura: «Lui è stato visto con una bionda» -