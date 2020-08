Genoa – Verona – Curiosità e statistiche – Highlights andata (Di domenica 2 agosto 2020) Nell’ultima giornata del campionato di serie A 2019/2020 si sfidano Genoa e Verona.Il Genoa si gioca la permanenza in Serie A contro il Verona già sicuro del proprio posto nella parte sinistra della classifica. Curiosità e statistiche Sul cammino dei grifoni ci saranno una serie di grandi ex, come Ivan Juric e Miguel Veloso. L’allenatore croato ha collezionato 51 partite sulla panchina del Genoa, oltre alle 125 presenze da calciatore tra il 2006 e il 2010. Il centrocampista portoghese di partite con la maglia rossoblù ne ha giocate 115, realizzando tre gol.Juric: “Mi interessa la mia squadra, andremo là per fare una grande partita, nonostante il Genoa per me ha voluto dire tanto a livello di sentimenti ed emozioni, ... Leggi su giornal

CarolRadull : Today's Serie A Fixtures Spal vs. Fiorentina 7pm Bologna vs. Torino 9.45pm Genoa vs. Verona 9.45pm Lecce vs. Pa… - DegenBren_ : Serie A ?? Fiorentina -1 Genoa / Verona o3 Parma +1 Parma ML +365 (sprinkle) Udinese TT o1.5 - CORNERNEWS24 : #Calcio - Serie A: arbitri Mariani dirige Lecce-Parma, Irrati per Genoa-Verona - zazoomblog : Genoa-Verona oggi in tv: canale orario e diretta streaming Serie A 2019-2020 - #Genoa-Verona #canale #orario… - primocanale : La sfida salvezza Genoa-Verona affidata a Irrati, al var Mazzoleni -