Focolaio alla caserma Serena, gli immigrati devastano l’infermeria (Di domenica 2 agosto 2020) Roma, 2 ago – E’ rivolta all’ex caserma Serena di Casier (in provincia di Treviso), la struttura che ospita da tempo un centro d’accoglienza per richiedenti asilo e nella quale è sorto un Focolaio di coronavirus con oltre 130 positivi (pur asintomatici), capaci da soli di far risalire le statistiche sui nuovi contagiati a livello sia regionale che nazionale. Parliamo di uno dei più grandi focolai dopo il termine del lockdown, tanto da costringere le autorità ad imporre misure straordinarie di confinamento: la caserma è stata di fatto isolata, con le forze dell’ordine a presidiare l’esterno della stessa. Una situazione che non ha tardato a far esplodere la rabbia degli “ospiti”. Rivolta alla caserma ... Leggi su ilprimatonazionale

matteosalvinimi : ??Purtroppo ancora violenza alla Caserma Serena di Treviso, principale focolaio Covid (importato) in Italia: un 'os… - LegaSalvini : ++ MAXI FOCOLAIO TRA I MIGRANTI A TREVISO: DALLE AZIENDE AGRICOLE ALLA BENETTON SCATTA L’ALLERTA CONTAGI ++ - LegaSalvini : Coronavirus, a Treviso scoppia maxi focolaio tra i migranti: 133 positivi alla Serena - IlPrimatoN : Immigrati in rivolta alla caserma Serena di Treviso: assalto all'infermeria, aggrediti un medico e un'infermiera - amangela75 : RT @matteosalvinimi: ??Purtroppo ancora violenza alla Caserma Serena di Treviso, principale focolaio Covid (importato) in Italia: un 'ospit… -