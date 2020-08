Duncan: “La Fiorentina deve fare di più. Felice per il gol, lo aspettavo da un po’” (Di domenica 2 agosto 2020) Duncan dopo la vittoria contro la Spal, ai microfoni ufficiali della Fiorentina ha parlato della stagione appena conclusa: “Era importante chiudere nel miglior modo possibile una stagione che a tratti è stata piena di difficoltà. Abbiamo preso tre punti fondamentali perché chiudere a sinistra è un traguardo molto importante per ripartire l’anno prossimo. Il gol? Lo cercavo da un po’, una soddisfazione personale che mi rende molto Felice sperando di continuare l’anno prossimo. La Fiorentina deve puntare a una classifica migliore di questo, il traguardo del decimo posto è stato molto importante comunque visto l’andazzo della stagione. Abbiamo molti margini di miglioramento, questo deve essere un punto di ... Leggi su alfredopedulla

