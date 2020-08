Bergomi risponde a Conte: “Ma quale carro? Lui dice di non festeggiare un 2° posto” (Di domenica 2 agosto 2020) È ancora lo sfogo di Antonio Conte a far discutere nel day-after la chiusura del campionato dell’Inter in seconda posizione a un solo punto dalla Juventus. Alle parole del tecnico nerazzurro ha risposto una vecchia bandiera come Beppe Bergomi: “Mi faccio delle domande. Non è stato riconosciuto il lavoro? Ma da chi, dalla società o da noi dei media? – si chiede Bergomi a Sky Calcio Club -. Noi siamo sempre tendenzialmente critici, anche con la Juve che ha vinto il campionato. A inizio anno lui attaccava il club sul mercato, ieri invece l’ha tenuto fuori ed è andato diritto sulla società. Poi il discorso del salire tutti sul carro: ma quale carro? È lui a dire che col secondo posto non c’è niente da ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Inter | #Bergomi risponde a #Conte: 'Ma quale carro? Lui dice di non festeggiare un 2° posto...' - Miles686 : Fabio Bergomi passa la vita ad insultare tutti poi minaccia di querelare il primo che gli risponde a tono. Mi fa impazzire - IlFuRyuzaki : Beppe Bergomi copia il forma di Twitter e scrive a Luciano. Luciano risponde con un nude di Biancaneve - azzurro1984 : @SkySport #Bergomi che in #InterNapoli non reggeva più #Caressa che è davvero ridicolo! Al duo ennesimo 'Broz' Bet… - TheResolutor : RT @tedo_tony: Risorgimento Nerazzurro risponde alle continue insinuazioni di Beppe Bergomi nei confronti dell'Inter. -