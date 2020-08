Tragedia in Campania: malore in gita, 17enne muore in ospedale (Di sabato 1 agosto 2020) Tragedia in Campania: un 17enne è morto ieri dopo aver accusato un malore mentre era in gita con una comitiva nella zona di Santa Maria del Castello, tra Vico Equense e Positano, in costiera amalfitana. E’ intervenuto l’elisoccorso del 118 di Salerno: l’equipaggio dei sanitari, con medico, infermiere e tecnico del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, è stato sbarcato sul posto e ha provveduto a stabilizzare e a recuperare il giovane scout, trasportandolo all’ospedale di Salerno. Le condizioni del ragazzo sono apparse subito serie: è deceduto poco dopo.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

