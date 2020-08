Situazione disastrosa in autostrada: incidenti, feriti, code in A6 e A10 e oltre 90 minuti per andare da Genova Ovest a Nervi (Di sabato 1 agosto 2020) Già dalle 7.30, anche sulla A12 erano segnalate code a tratti tra il bivio con l’A7 e Recco per lavori Leggi su ilsecoloxix

raffaellapaita : Nuovo mese, stesso caos. Nelle #autostrade liguri anche stamattina situazione disastrosa. Code chilometriche su A6… - La7tv : #inonda Coronavirus, Tiziana Ferrario: 'La situazione americana è disastrosa. Non stiamo affrontando il problema ve… - AMorelliMilano : In diretta da Porto Empedocle. Vediamo insieme la situazione disastrosa qui, tra sbarchi e strutture in adatte!… - venetolink : RT @b_baolo: Situazione disastrosa in autostrada: oltre 90 minuti per andare da Genova Ovest a Nervi - Sakurauchi_Hime : RT @b_baolo: Situazione disastrosa in autostrada: oltre 90 minuti per andare da Genova Ovest a Nervi -

Ultime Notizie dalla rete : Situazione disastrosa Situazione disastrosa in autostrada: code in A6 e A10 e oltre 90 minuti per andare da Genova Ovest a Nervi Il Secolo XIX Carenza cronica di parcheggi e strade dissestate a Monserrato

: la consigliera di minoranza Maria Francesca Congiu si fa portavoce delle lamentele dei residenti. “È diventato impellente il problema dei parcheggi, soprattutto nel centro. Il sindaco non lo ha ri ...

Sampdoria e Ranieri ancora insieme. Ma il mercato sarà fondamentale

Claudio Ranieri ha annunciato che resterà sulla panchina della Sampdoria anche nel corso della prossima stagione, dopo aver tratto in salvo i blucerchiati da una situazione di classifica alquanto disa ...

: la consigliera di minoranza Maria Francesca Congiu si fa portavoce delle lamentele dei residenti. “È diventato impellente il problema dei parcheggi, soprattutto nel centro. Il sindaco non lo ha ri ...Claudio Ranieri ha annunciato che resterà sulla panchina della Sampdoria anche nel corso della prossima stagione, dopo aver tratto in salvo i blucerchiati da una situazione di classifica alquanto disa ...