La Prefettura di Lecce ha disposto la sospensione dell'attività con chiusura per 30 giorno del chiosco-bar Maestrale sul lungomare degli Eroi a Otranto. Il provvedimento è stato notificato dagli ...

Bambino contagiato dal coronavirus a Nola. Catena di contagi a un funerale a Cicciano Un bambino di 5 anni è risultato positivo al coronavirus a Nola, in provincia di Napoli: il piccolo era stato nel ...

Rischio assembramenti al «Maestrale» di Otranto: Prefettura chiude il locale per un mese

La Prefettura di Lecce ha disposto la sospensione dell’attività con chiusura per 30 giorno del chiosco-bar Maestrale sul lungomare degli Eroi a Otranto. Il provvedimento è stato notificato dagli agent ...

