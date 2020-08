Pierluigi Diaco, la confessione a Io e Te: “Katia Ricciarelli ha perso la testa per…” (Di sabato 1 agosto 2020) Katia Ricciarelli affascinata da Vittorio Grigolo Nel quarto appuntamento settimanale di Io e Te, in onda giovedì 30 luglio 2020 è accaduto qualcosa di inedito. Il padrone di casa Pierluigi Diaco e la sua spalla Katia Ricciarelli hanno presentato per la prima volta insieme l’intervista all’ospite principale. La persona in questione era Vittorio Grigolo, tenore lirico che due stagioni fa aveva fatto il direttore artistico alla squadra blu di Amici di Maria De Filippi. Settimane fa era stata la stessa ex moglie di Pippo Baudo a invitarlo e ora lui ha accettato. Ovviamente la Ricciarelli era molto emozionata per averlo vicino a sé e nel riascoltare alcune delle sue esibizioni più importanti. e nell’accogliere le parole di stima che le ha ... Leggi su kontrokultura

LaMammaN1 : - corpieterranudm : RT @ADFeminist: 'L’eros di #KatiaRicciarelli è insuperabile. Lei verrà anche stuprata a 90-100 anni. È intatta.” È accaduto in #Rai, a dirl… - infoitcultura : Io e Te, “voglio farlo con te”: impensabile Pierluigi Diaco, il messaggio al suo uomo in diretta tv - zazoomblog : “Voglio farlo con te”: impensabile Pierluigi Diaco il messaggio al suo uomo in diretta tv - #“Voglio #farlo… - EccellenzaA : RT @ADFeminist: 'L’eros di #KatiaRicciarelli è insuperabile. Lei verrà anche stuprata a 90-100 anni. È intatta.” È accaduto in #Rai, a dirl… -