Pierluigi Diaco: dichiarazione d’amore in diretta a ‘Io e te’ (Di sabato 1 agosto 2020) Pierluigi Diaco, nell’ultima puntata di ‘Io e te’, si è abbandonato ad una dichiarazione d’amore in piena regola per il compagno Alessio Orsingher Il 31 luglio è andata in onda l’ultima puntata di ‘Io e te‘, il programma condotto nel primo pomeriggio da Pierluigi Diaco. A quanto pare, la trasmissione non troverà spazio nei palinsesti Rai del prossimo anno seppur sia riuscita a tenere incollati alla tv 1.345,00 milioni di ascoltatori, registrando l’11.2% di share. La dichiarazione di Pierluigi Diaco Durante il faccia a faccia con Pino Strabioli, l’ospite ha posto un quesito al conduttore: “Ti piace stare da solo?“. La risposta di Diaco non si ... Leggi su zon

