Napoli-Lazio 3-1, biancocelesti chiudono quarti (Di sabato 1 agosto 2020) Napoli, 1 ago. (Adnkronos) - Il Napoli chiude la stagione con una vittoria di peso per 3-1 contro la Lazio. Al San Paolo gli azzurri si impongono grazie alle reti di Fabian Ruiz al 9', Insigne su rigore al 54' e Politano al 92', per i capitolini gol di Ciro Immobile al 22', l'attaccante della Lazio sale così a quota 36 gol in campionato. In classifica la Lazio si ferma a 78 punti, gli stessi dell'Atalanta, che le valgono il quarto posto, sale a 62 il Napoli. Al 9' sulla prima occasione il Napoli passa, Mertens serve al limite Fabian Ruiz che con un tiro a giro beffa Strakosha complice una leggera deviazione di un difensore. Tre minuti più tardi Insigne punta la porta e di sinistro non trova il raddoppio di pochissimo. La reazione dei capitolini sta tutta ... Leggi su iltempo

