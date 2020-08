Maglione: “Mastella smentisca con i fatti, non con le minacce di querela” (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Pasquale Maglione, deputato e portavoce del Movimento 5 stelle. “La notizia trapelata dalla stampa su un presunto accordo tra Mastella e De Luca volto ad assicurare un posto in giunta al figlio del sindaco di Benevento, riferisce di quel meccanismo che ha determinato l’arretratezza del Sannio. Una politica autoreferenziale che pensa unicamente alla propria autosussistenza e che se da una parte critica il reddito di cittadinanza, dall’altra per generazioni ha usufruito del reddito di ‘politicanza‘. Personalmente non mi accontento delle ennesime parole al vento e delle minacce di querela a mezzo social del sindaco di Benevento, ma aspetto che i fatti appurino l’infondatezza delle indiscrezioni. Non si fa ... Leggi su anteprima24

