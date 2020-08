Locatelli: "No a distanze sui treni? Non ci hanno detto nulla" (Di sabato 1 agosto 2020) Gabriele Laganà Il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, ha avvertito che viaggiare sui treni senza distanziamento può portare alla ripresa dell’andamento epidemico Mentre in Italia negli ultimi giorni la curva dei contagi da coronavirus è in crescita, con l'indice Rt ormai prossimo all'1 a livello nazionale, cambia il modo di spostarsi con i treni. Da ieri, infatti, tutti i convogli ad alta velocità di trenitalia e Italo da potranno viaggiare con il cento per cento dei posti occupati. Niente più sedili vuoti, quindi, per garantire il distanziamento tra i passeggeri. Una decisione, questa, fortemente criticata dal Cts, il Comitato tecnico scientifico. Gli esperti spiegano che la scelta è stata presa "senza aver ricevuto il parere ... Leggi su ilgiornale

