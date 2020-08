Il Sannio non è più Covid-free: l’annuncio di Mastella (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Un nuovo contagio dalle nostre parti in provincia. Non si scherza. L’allerta deve essere costante”. Il Sannio non è più Covid-free. L’annuncio arriva dal sindaco Clemente Mastella che, in un post sui social, parla di un nuovo caso positivo in provincia di Benevento. “Voglio dare un consiglio alle persone anziane ed ai loro cari. Per chiunque abbia badanti rumene, moldave, bulgare e che siano tornate da fine giugno dai loro paesi di origine obbligatele a farsi il tampone. Il caso in questione della nostra provincia – ha detto il primo cittadino – pare dipenda dal contagio della badante. Sia chiaro nessun atto discriminatorio nei confronti di chi sta con le persone anziane, a cui vogliamo bene. Ma spingerle a ... Leggi su anteprima24

