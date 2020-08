Gigi Hadid e Zayn Malik arriva l’annuncio ufficiale: “Piccolo papà” (Di sabato 1 agosto 2020) La supermodella Gigi Hadid fa un annuncio importante. Lei e il fidanzato Zayn Malik sono pronti a vivere una nuova avventura: saranno presto genitori? Fonte foto: Getty Images / Getty ImagesDa qualche mese circolava la notizia che Gigi Hadid e Zayn Malik, l’ex cantante degli One Direction aspettassero un bambino. L’indiscrezione l’aveva riportata il sito di gossip americano Tmz. Ora pare essere arrivata l’ufficialità, proprio dalla top model 25 enne che ha pubblicato una foto con il suo amato, scrivendo: “Piccolo papà”. Gigi non ha rivelato fino ad oggi questo segreto. All’inizio era di pochi mesi e ancora non voleva sbilanciarsi. Secondo le ... Leggi su chenews

