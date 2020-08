Gallera sull’audio con Speranza: “Dovevamo mettergli le mani addosso per fare la zona rossa ad Alzano e Nembro?” (Di sabato 1 agosto 2020) Emergono nuovi dettagli, o meglio punti di vista, sull’audio in cui Gallera e Fontana chiedevano conto al governo – lo scorso 4 marzo – per decidere se rendere o meno Alzano e Nembro zona rossa. Dopo aver pubblicato l’audio il Corriere della Sera ha chiesto conto a Gallera di quanto detto e dell’atteggiamento avuto durante quella riunione, il 4 marzo, quando i numeri dei contagi nelle province stavano salendo pericolosamente. Alla riunione in cui si parla della possibilità di chiudere i due erano presenti Speranza, volato appositamente da Roma, e i vertiti della regione Lombardia. LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, Attilio Fontana indagato nell’inchiesta sulla fornitura di camici in Lombardia «Speranza è ... Leggi su giornalettismo

