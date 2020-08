Ecobonus auto, via agli incentivi: in 2 ore 3mila prenotazioni. Ecco i modelli con lo ‘sconto’ (Di sabato 1 agosto 2020) Già oltre 3mila prenotazioni nelle primi due ore: partenza a razzo per il nuovo Ecobonus per incentivare l’acquisto delle auto non inquinanti, con le novità introdotte dal governo nel decreto Rilancio. I dati sono stati forni dal ministero dello Sviluppo, responsabile della piattaforma Ecobonus.mise.gov.it su cui da oggi (1 agosto) alle ore 10 è possibile prenotare lo “sconto” per l’acquisto di veicoli a basse emissioni di categoria M1. L’incentivo, ricorda il Mise, può arrivare a 10mila euro. In particolare, è stata ampliata la gamma di veicoli a basse emissioni M1 per le quali sarà possibile richiedere il contributo, che potrà arrivare fino a 8mila euro per l’acquisto con rottamazione e fino a 5mila euro per ... Leggi su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : #Auto, scatta #ecobonus fino a 10.000 euro #ANSA - clikservernet : Ecobonus auto, via agli incentivi: in 2 ore 3mila prenotazioni. Ecco i modelli con lo ‘sconto’ - MrEcologico : Da oggi ecobonus sulle auto, speriamo che non vada come quello per le bici, sempre che qualcuno nel Governo si rico… - Noovyis : (Ecobonus auto, via agli incentivi: in 2 ore 3mila prenotazioni. Ecco i modelli con lo ‘sconto’) Playhitmusic - - Tg1Raiofficial : Attivi da oggi i bonus per incentivare il mercato dell'#auto, previsti dal decreto rilancio. I contributi più alti… -