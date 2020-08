Droga, due chili di hashish sequestrati nel Casertano: 38enne in manette (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Felice a Cancello (Ce) – Oltre due chili di hashish sono stati sequestrati a San Felice a Cancello (Caserta) dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Caserta insieme ai militari del Nucleo Cinofili Carabinieri di Sarno (Salerno); nel corso dell’operazione è stato arrestato un 38enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante la perquisizione a casa del 38enne, i militari hanno trovato anche 11 grammi di marijuana e 495 euro in contanti oltre al materiale per il confezionamento delle dosi di stupefacente. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

