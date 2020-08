Da "paria" a modello globale: per il Nyt l'Italia è un esempio nella gestione della pandemia (Di sabato 1 agosto 2020) Il New York Times ha pubblicato un articolo nel quale elogia il modello Italiano di gestione dell’emergenza coronavirus, un cambio di rotta rispetto a quando si chiedevano se gli Italiani sarebbero riusciti a rispettare le regole. Secondo Jason Horowitz, corrispondente a Roma, il nostro paese è passato a da essere un “parìa”a un modello globale: “Dopo un inizio con qualche inciampo, l’Italia ha consolidato e mantenuto i frutti di un duro lockdown nazionale attraverso un mix di vigilanza e competenze mediche dolorosamente acquisite”. Per Horowitz c’è stato un grande lavoro dei “comitati scientici e tecnici” oltre che dei “medici locali, ospedali e ... Leggi su huffingtonpost

jimihendrix1980 : RT @HuffPostItalia: Da 'paria' a modello globale: per il Nyt l'Italia è un esempio nella gestione della pandemia - DavideTedesco74 : RT @HuffPostItalia: Da 'paria' a modello globale: per il Nyt l'Italia è un esempio nella gestione della pandemia - fisco24_info : Il nuovo elogio del New York Times all'Italia per la gestione dell'emergenza coronavirus : La buona gestione dell'e… - repubblica : Nyt: 'Da paria globale a modello, l'Italia dà lezioni ai suoi vicini e agli Stati Uniti.' - MassimoRiserbo5 : RT @HuffPostItalia: Da 'paria' a modello globale: per il Nyt l'Italia è un esempio nella gestione della pandemia -