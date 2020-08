Costanza Caracciolo super mamma: il fisico in bikini dopo il secondo parto è galattico (Di sabato 1 agosto 2020) Come la molte delle sue colleghe nel settore televisivo, la splendida Costanza Caracciolo ha fatto ingresso nel mondo dei riflettori debuttando come velina del programma Striscia La Notizia. Il suo ruolo, ovviamente, era quello della seducente bionda ed il pubblico italiano non ha esitato un instante per amarla. Il suo sogno nel cassetto però, in realtà, è quello di diventare un’attrice, desiderio che l’ha portata a studiare recitazione. La bellezza del piccolo schermo ha esordito sulle pagine di cronaca rosa, inizialmente per via della sua lunga relazione con Primo Reggiani. Le strade dell’ex coppia si sono divise nel 2016 dopo una travolgente, quanto chiacchierata e discussa, storia d’amore. Il nome della giovane showgirl però è noto soprattutto per il suo attuale compagno: ... Leggi su tuttivip

Momento di grande felicità per Costanza Caracciolo: l’ex velina è mamma di due splendide bambine e si gode le vacanze insieme alle figlie e a Bobo Vieri. Costanza Caracciolo- Foto Ig- Meteoweek Costan ...

Christian Vieri e Costanza Caracciolo, la loro movida è con i figli

L’amore fa miracoli. Beato tra le sue donne, Bobo Vieri è un uomo nuovo, affettuoso e tenero come mai. «È un papà dolcissimo», ha confermato Costanza Caracciolo, l’ex velina di Striscia la notizia che ...

