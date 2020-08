Coronavirus, 1.579 nuovi casi ieri in Giappone: Tokyo verso la proclamazione dello stato di emergenza (Di sabato 1 agosto 2020) Il Giappone ha registrato 1.579 nuovi casi di Coronavirus e altri cinque morti nelle ultime 24 ore. Per il terzo giorno consecutivo, il Giappone aggiorna il record. A Tokyo l’incremento maggiore con 463 nuovi casi in un solo giorno. I casi confermati nel Paese sono in tutto 36.548, compresi i 712 della nave da crociera Diamond Princess. I morti sono finora 1.024. “Faremo di tutto per evitarlo, ma proclamare lo stato d’emergenza per Tokyo potrebbe essere il solo modo per arginare l’epidemia“. Lo ha detto in conferenza stampa la governatrice della regione della capitale del Giappone, Yuriko Koike, citata dal Japan Times. ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 579 Emergenza Coronavirus 296 - Ordinanza Regione Lombardia 579 del 10 luglio 2020 ANCI LOMBARDIA ATP/WTA Madrid: il Governo della capitale spagnola chiede la cancellazione del torneo

L'aumento di casi di COVID-19 alla base dell'iniziativa della Comunidad de Madrid. La decisione degli organizzatori sarà presa "il più presto possibile" ...

In Giappone nuovo record di contagi, 1.579 in un giorno

AGI - Il Giappone ha registrato 1.579 nuovi casi di coronavirus e altri cinque morti nelle ultime 24 ore. Per il terzo giorno consecutivo il Paese del sol levante aggiorna il record. A Tokyo l'increme ...

