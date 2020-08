Camerota, nessun caso di Covid ma il sindaco impone regole più restrittive (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCamerota (Sa) – Il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta, ha firmato un’ordinanza, la numero 350 del primo agosto, contenente misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Coronavirus. Sebbene sul territorio di Camerota non siano stati registrati casi di contagio, il primo cittadino alza la guardia in vista dell’esodo di turisti che farà registrare il tutto esaurito nelle prossime settimane. Le disposizioni contenute nell’ordinanza, sono valevoli dall’1 al 31 agosto 2020 (salvo eventuali proroghe). Ecco i punti dell’ordinanza: tutti gli esercizi commerciali presenti sul territorio comunale, nessuno escluso, sono tenuti ad assoluto rispetto della normativa di cui ai richiamati decreti della Presidenza del ... Leggi su anteprima24

