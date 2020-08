Brescia-Samp, un punto a testa: Torregrossa replica a Leris, addio al calcio di Gastaldello (Di sabato 1 agosto 2020) Brescia e Sampdoria chiudono con un pareggio la loro stagione, al Rigamonti è botta e risposta a cavallo dei due tempi: sblocca il risultato Leris tutti per la Samp, pareggia Torregrossa per il Brescia su calcio di rigore. A proposito di penalty, da segnare che nel primo tempo Quagliarella ne sbaglia uno calciando a lato. Un risultato tutto sommato giusto per quello che si è visto in campo, con la squadra di Lopez che forse avrebbe meritato qualcosina in più visti i due pali colpiti da Zmrhal. Nel Brescia ultima partita per capitan Gastaldello, che saluta il calcio giocato affrontando proprio la Samp sua ex squadra. Quasi certamente anche per Tonali è stata l'ultima gara con ... Leggi su liberoquotidiano

LiguriaNotizie : Brescia-Samp 1-1, pari nell’ultima della stagione - quibresciait : Il Brescia saluta la serie A con un pareggio contro la Samp: 1-1 - QuiBrescia - sportal_it : Brescia-Samp, 1-1 nell'ultima partita di Gastaldello - fantaservice : Brescia-Samp, 1-1 nell'ultima partita di Gastaldello - Fantacalcio : Brescia-Samp, stop per Tonelli: ko anche Donnarumma -