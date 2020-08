Ascolti Tv venerdì 31 luglio 2020: I migliori anni, Lo Show dei Record, Alibi.com, dati Auditel e share (Di sabato 1 agosto 2020) Ascolti Tv venerdì 31 luglio 2020, vediamo chi si è aggiudicato la gara degli Ascolti televisivi. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto Tv ti invitiamo a ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale. Ascolti Tv venerdì 31 luglio 2020: i canali Mediaset in prima serata, com’è andata “Paperissima Sprint” (.000 spettatori, share del %) anticipa il grande ritorno di “Guinness – Lo Show dei Record” che entusiasma .000 spettatori con uno share del %. Film in Prima TV su Italia 1 con “Alibi.com” che porta davanti allo schermo .000 individui ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Ascolti Tv venerdì 31 luglio 2020: I migliori anni, Lo Show dei Record, - vocixlaliberta : L'ospite di venerdì 31 luglio sarà @marghivic ?? Il suo brano “Mandela”, che ha superato i 2 milioni di views su You… - zazoomblog : Ascolti TV Venerdì 24 luglio 2020. La replica di Conti al 14.6% Inga Lindstrom in prima tv all’11.4%. - #Ascolti… - il_Case : Ascolti TV | Venerdì 24 luglio 2020. La replica di Conti al 14.6%, Inga Lindstrom in prima tv all’11.4%. |… - b3ll4mybl4k3 : RT @Ebagua02: Mediaset toglie Manifest in prima serata perché ci sono pochi ascolti, però fino a venerdi l’hashtag entrava in tendenza, da… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti venerdì Ascolti tv USA mercoledì 12 dicembre, crescono SEAL Team e Modern Family Dituttounpop