Alta velocità, gli esperti bocciano i posti pieni: “Rischio di ripresa contagi”. Speranza pronto a un’ordinanza per tornare al distanziamento (Di sabato 1 agosto 2020) La decisioni di far viaggiare i treni pieni “sconcerta”, non è “razionale” e “rischia di contribuire al riaccendersi dei contagi” da coronavirus. Aumentano le pressioni per imporre un dietrofront ai gestori dell’Alta Velocità: da ieri Frecciargento e Frecciarossa di Trenitalia e i treni Italo possono viaggiare al 100% dei posti, senza più il rispetto della regola dei sedili alternati. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, scrive LaPresse citando fonti qualificate, è pronto ad adottare oggi stesso un’ordinanza per bloccare la deroga al distanziamento interpersonale di un metro. Nel frattempo sono numerose le voci polemiche che si sono levate da esperti e amministratori locali, non solo dal ... Leggi su ilfattoquotidiano

