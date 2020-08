A passeggio in centro nonostante il daspo urbano: nei guai pregiudicato 41enne (Di sabato 1 agosto 2020) Beccato in centro a violare il daspo urbano un 41enne pregiudicato. L'uomo era stato fermato ieri a Bari dagli agenti della Volante, poi risultato essere destinatario anche di un avviso orale del ... Leggi su baritoday

baritoday : A passeggio in centro nonostante il daspo urbano: nei guai pregiudicato 41enne - Neil18722810 : @tottimitico Su Smalling concordo, bisogna trattenerlo ad ogni costo, ma lo United, x l'età, chiede uno sproposito.… - pantareipantare : RT @LucaCisternino1: @Adnkronos Non è una cosa su cui bisogna essere d'accordo o meno. La tecnologia porta allo smartworking. Piaccia o no… - gjscco : RT @LucaCisternino1: @Adnkronos Non è una cosa su cui bisogna essere d'accordo o meno. La tecnologia porta allo smartworking. Piaccia o no… - Grand_Battery : RT @LucaCisternino1: @Adnkronos Non è una cosa su cui bisogna essere d'accordo o meno. La tecnologia porta allo smartworking. Piaccia o no… -

Il Maritozzo Rosso riporta i romani a Trastevere. Con un centro storico svuotato di turisti, senza traffico e con vicoli in fiore, il locale trasteverino conosciuto soprattutto per i suoi maritozzi ...

Nudisti in centro Firenze non può essere questa

gli uomini nudi in giro per la città fra mamme con i passeggini e anziani a passeggio non sono concepibili neppure in una città che ha nel suo dna un’innata propensione all’accoglienza. Non a Firenze, ...

