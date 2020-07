Traffico Roma del 31-07-2020 ore 08:00 (Di venerdì 31 luglio 2020) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati a questo primo appuntamento della giornata per il Traffico intenso e rallentamenti sulla diramazione Roma sud da Torrenova al Raccordo Anulare In quest’ultima direzione sul raccordo Qualche rallentamento sempre per Traffico intenso in carreggiata interna tra la diramazione Roma sud e via Appia Traffico intenso Anche sulla Pontina con rallentamenti in direzione Roma da Pomezia Nord a Castel di Decima adesso il trasporto pubblico per la potatura degli alberi in Viale Tiziano il 32 sostituito da bus sull’intero percorso la conclusione di questi lavori è prevista per venerdì prossimo 7 agosto da oggi è fino al 12 agosto Invece il tram 19 e sostituito da bus sull’intero percorso per lavori a ... Leggi su romadailynews

Roma, 31 lug. (askanews) - Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese incontrerà oggi alle 12, al Viminale, l'omologo francese, Gerald Darmanin. Tra i temi all'ordine del giorno, la cooperazione trans ...

LE INCHIESTE DE “LA STAMPA” Droga, la guerra per la conquista del territorio: la mappa dell’Italia dello spaccio

Dove i pusher di origine senegalese e nigeriana hanno conquistato il territorio con la forza, emarginando i nordafricani che gestivano il traffico nei vicoli più ... Da Milano a Roma il passo è breve.

