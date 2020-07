Terra dei Fuochi, denunce e sequestri per gestione illecita di rifiuti (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Undici persone sono state denunciate per reati ambientali nel corso dell’ Action day interforze nei comuni della ‘Terra dei Fuochi’. L’azione di controllo straordinario del territorio in funzione di contrasto agli illeciti contro l’ambiente, disposta dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania, ha riguardato il comune napoletano di Giugliano in Campania e quelli casertani di San Felice a Cancello, Maddaloni e San Marco Evangelista; sono state sequestrate aree dove erano stati sversati illecitamente rifiuti. In strada 21 equipaggi per un totale di 51 unità appartenenti al Raggruppamento Campania dell’Esercito, alla Guardia di Finanza, alla Polizia di Stato e ai Carabinieri di Giugliano, di ... Leggi su anteprima24

