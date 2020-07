Temptation Island, il tentatore Carlo contro Anna: ‘Fossi stato Andrea l’avrei lasciata all’istante’ (Di venerdì 31 luglio 2020) Anna ha intrapreso una strategia ben precisa: usare il tentatore Carlo per far ingelosire il compagno Andrea. Ma ecco le dichiarazioni del tentatore dopo la fine del programma Temptation Island: la strategia di Anna Anna e Andrea sono la coppia più discussa di questa settima edizione di Temptation Island. Lei ha 37 anni e lui 27 e hanno una relazione da due anni. Lei voleva assolutamente un figlio e il matrimonio, ma lui non era ancora pronto. Nel villaggio lei ha deciso di attuare una strategia: creare un finto flirt con uno dei tentatori per far ingelosire Andrea e ottenere così quello che voleva. Tuttavia, la redazione ha deciso di svelare subito ad ... Leggi su kontrokultura

