Sword Art Online: Alicization Lycoris - recensione (Di venerdì 31 luglio 2020) Al suo annuncio, Sword Art Online: Alicization Lycoris attirò particolarmente l'attenzione dei fan del franchise: dopo l'interessante e senza dubbio peculiare esperimento che era stato Fatal Bullet, si assisteva al ritorno di un'ambientazione fantasy medievale classica, ma soprattutto al primo caso di una vera e propria trasposizione in formato videogioco di un arco narrativo di Sword Art Online; nello specifico, parliamo - come intuibile - dell'Alicization Arc, che corrisponde alla terza stagione dell'anime.Prima di Sword Art Online: Alicization Lycoris, i videogiochi della serie avevano proposto storie autonome, pur se con personaggi e ambientazioni riconoscibili, per questo l'idea portata ... Leggi su eurogamer

L'estate J-POP Manga presenta varia novita, tra cui il primo box di Sword Art Online Progressive Box 1 (Vol. 1-4). Dopo yourname. e Weathering With You, Makoto Shinkai torna inlibreria con Oltre le ...

Il 5 agosto sarà all'insegna degli shonen con l'arrivo di due attesi box: Demon Tune Box Vol. 1-4 e Sword Art Online Progressive Box 1 (Vol. 1-4), con cui Reki Kawahara torna alle origini della sua sa ...

