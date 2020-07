Secchio di mozzarelle contro una dottoressa: Napoli, aggressione choc all’Ospedale del mare (Di venerdì 31 luglio 2020) Fortuna ha voluto che l’aggressore commerciasse in mozzarelle ma, se se avesse invece trattato le noci di cocco come sarebbe finita? Nonostante la drammaticità di una vicenda che ancora una volta porta alla ribalta i rischi e le conseguenze di un mestiere ‘altruista’ come quello del medico, quella di ieri sera è stata un’aggressione, fortunatamente, virata sulla comicità. Due persone entrano al pronto soccorso dell’Ospedale del mare, a Napoli e, spiegato il motivo della loro presenza siedono in attesa. Si sa come funziona in queste strutture, nulla è prevedibile, basta un’urgenza in più, l’aggravarsi di un paziente, e l’attesa ci mette un niente ad allungarsi. Medici ed infermieri fanno quello che possono anzi, c’è ... Leggi su italiasera

