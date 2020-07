Salvini non crede ai virologi (ma lui non è un negazionista, eh?) (Di venerdì 31 luglio 2020) Alcuni stimati luminari della scienza che “stanno facendo la storia della medicina” si sono giustamente risentiti quando il convegno in Senato organizzato dal leghista Armando Siri e Vittorio Sgarbi è stato ribattezzato dai giornali come quello dei “negazionisti” a cui era presente Matteo Salvini. Ebbene, farà loro moltissimo piacere sapere che proprio il Capitano, che ha dato spettacolo durante quel convegno per il rifiuto di indossare la mascherina, ha fatto capire oggi a Milano Marittima durante la presentazione della Festa della Lega Romagna che lui non crede ai virologi. Salvini non crede ai virologi (ma lui non è un negazionista, eh?) La frase che Salvini ha pronunciato è più articolata di ... Leggi su nextquotidiano

