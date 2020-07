Preso il medico serial killer dei tassisisti: 'Ne ho uccisi 50 e dati in pasto ai coccodrilli' (Di venerdì 31 luglio 2020) Come raccontato dall quotidiano India Today, era stato condannato all'ergastolo nel 2004 a Jaipur. Dopo aver scontato 16 anni di reclusione, lo scorso gennaio, gli era stata concessa la libertà ... Leggi su ilgazzettino

Agli agenti ha confessato di essere coinvolto nell'assassinio di almeno 50 tassisti. Dopo averli ammazzati, ha ammesso, ne ha gettato i corpi in un canale infestato da coccodrilli. E' finita in India ...

