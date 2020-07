Padova, frontale tra auto: muore la prof di religione Elisabetta Benvenuti (Di venerdì 31 luglio 2020) Padova, frontale tra auto. Nello schianto avvenuto a Due Carrare ferita anche una ragazza di 26 anni. La vittima, originaria di Bari, viaggiava a bordo di una Punto, abitava ad Albignasego. Grande il cordoglio e la commozione soprattutto nell’istituto dove la donna, impegnata sul fronte della solidarietà, insegnava religione. È morta in ospedale a Padova dopo tre ore di agonia Elisabetta Benvenuti, sessantaduenne insegnante di religione al professionale Pietro D’Abano, Originaria di Bari, era residente con la famiglia ad Albignasego in via Santo Stefano 16. Sarebbe stata la perdita di controllo e l’invasione della corsia di marcia opposta proprio della sua Fiat Punto a causare l’incidente sul ... Leggi su limemagazine.eu

Padova frontale Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Padova frontale