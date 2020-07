Muore operaio per un malore, forse colpo di calore (Di venerdì 31 luglio 2020) . L’uomo stava lavorando alla bonifica del canale Navile, dopo lavoro si è accasciato a terra Un operaio è morto a Bologna per un malore improvviso dopo aver terminato il proprio lavoro. L’uomo, 53 anni, stava lavorando alla bonifica del canale Navile, alla periferia della città. Secondo … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

