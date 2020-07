Modella picchiata dal calciatore, la versione dell’uomo: «È stata legittima difesa» (Di venerdì 31 luglio 2020) Samantha Duarte ha raccontato di essere stata picchiata, in un locale di Firenze, dal calciatore Abdou Diakhate (che ha militato nella Fiorentina per poi passare nel 2019 al Parma e infine al KSC Lokeren): l’uomo le avrebbe sferrato «un cazzotto» lasciandola «in una pozza di sangue senza chiamare l’ambulanza e andando subito via scortato», come ha raccontato la giovane a Open. Alla base di quel gesto, secondo la ricostruzione della Modella, un litigio con la fidanzata di lui. Il video denuncia «Io picchiata da un calciatore. Mi ha lasciato a terra in una pozza di sangue»: la denuncia di Samantha Duarte – OpenIl tuo browser non supporta il tag iframe La fidanzata del calciatore: «Anche io sono ... Leggi su open.online

Ridevamo con l’ultima puntata di Giochi senza frontiere, Facebook sarebbe nato soltanto 5 anni dopo, e Steve Jobs stava lanciando per la prima volta il wi fi sull’iBook della Apple. Era il 1999 quando ...

Abdoul Diakhate, “Un calciatore mi ha picchiata in un locale e nessuno mi ha aiutato”. La denuncia di Samantha: “Voglio giustizia”

Samantha Luisa Duarte è una giovane modella fiorentina, nelle scorse ore ha postato un video sulla sua pagina facebook. Nel video si riprende, mentre con la faccia gonfia, racconta l’episodio di cui è ...

Samantha Luisa Duarte è una giovane modella fiorentina, nelle scorse ore ha postato un video sulla sua pagina facebook. Nel video si riprende, mentre con la faccia gonfia, racconta l'episodio di cui è ...